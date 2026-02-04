Харків
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
10.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
10.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
144.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Незалежності, 3
183.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
184.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
184.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
187.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
188.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
59,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
190.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
190.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
190.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
190.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
192.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
193.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
194.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
195.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
