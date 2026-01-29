Дніпро
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
0.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
0.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
0.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
59,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
0.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
2.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
59,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
2.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
4.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
4.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
4.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
5.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
6.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
8.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
9.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
10.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
11.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
1.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
61.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
61.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
64.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
70.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
72.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
