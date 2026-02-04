Чернігів
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Крем-гель Скіпілар д/суглобів протизапальн. з ялівцем та сабельником (Cream-gel Skipilar for joints)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 74
2.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СУГЛОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ З ЯЛІВЦЕМ ТА САБЕЛЬНИКОМ 75 мл №1
Еліксир
59,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
3.0 км
Еліксир
44,90
грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.6 км
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.0 км
Еліксир
44,90
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-А
111.8 км
Еліксир
44,90
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
Еліксир
44,90
грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
Еліксир
44,90
грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
Еліксир
44,90
грн
Аптека вашої сім'ї
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
123.6 км
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
123.9 км
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
125.5 км
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 291-В
126.5 км
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
128.2 км
Еліксир
44,90
грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
128.2 км
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ірпінь, вул. Котляревського, 54-А/1
129.0 км
Еліксир
59,30
грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
129.0 км
Еліксир
44,90
грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
129.2 км
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
129.7 км
Еліксир
44,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
129.9 км
Еліксир
44,90
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
130.1 км
Еліксир
40,00
грн
