Крем-гель Скипілар д/спини з ведмеж. жовчю (Cream-gel Skipilar for back with bear bile)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
0.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
2.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
63,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
10.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
60.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
63.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Дніпро, просп. Героїв, 22
64.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
66.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
66.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
66.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
69.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
63,00
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
69.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
72.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
76.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
84.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
84.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
94.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
94.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
45,70
Економія при броні:
-0,50 грн
45,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
94.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 63-А
97.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
45,70
Економія при броні:
-0,50 грн
45,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
115.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
