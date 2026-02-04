Миколаїв
Крем-гель Скипілар д/спини з ведмеж. жовчю (Cream-gel Skipilar for back with bear bile)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
1.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
1.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Південне, вул. Хіміків, 27-Г
77.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Південне, вул. Шевченка Тараса, 19-Е
77.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Забронювати
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
99.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,50
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
100.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
100.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
100.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
100.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
101.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
101.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
102.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
102.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
111.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
111.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
44,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
112.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
113.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
114.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
114.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
114.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
115.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Забронювати
