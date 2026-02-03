Харків
Крем-гель Скипілар д/спини з ведмеж. жовчю (Cream-gel Skipilar for back with bear bile)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
9.7 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
10.1 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, бульв. Антоновича Дмитра, 1-А
16.3 км
Еліксир
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 26
132.5 км
49,00 грн
49,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.6 км
47,70 грн
47,70
грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
184.2 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
187.2 км
47,70 грн
47,70
грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
187.4 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 102-А
187.4 км
42,60 грн
42,60
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
188.5 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.0 км
63,00 грн
63,00
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
190.1 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
192.5 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
192.7 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
193.0 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
194.9 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
195.0 км
47,70 грн
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
195.1 км
47,70 грн
47,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
195.5 км
Еліксир
45,70
Економія при броні:
-0,50 грн
45,20
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
196.0 км
47,70 грн
47,70
грн
