Дніпро
Крем-гель Скипілар д/спини з ведмеж. жовчю (Cream-gel Skipilar for back with bear bile)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Дніпро
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
0.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
0.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
63,00
грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
2.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
3.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
4.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
4.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
6.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
6.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
9.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
31.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
32.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
37.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
45,70
Економія при броні:
-0,50 грн
45,20
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
37.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
38.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
38.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 63-А
58.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
45,70
Економія при броні:
-0,50 грн
45,20
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
61.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
65.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
70.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
72.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
63,00
грн
