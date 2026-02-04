Чернігів
Крем-гель Скипілар д/спини з ведмеж. жовчю (Cream-gel Skipilar for back with bear bile)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 74
2.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
63,00
грн
В містах поряд
Аптекар
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Аптекар
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
63,00
грн
Аптека tas
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Віталюкс
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Аптекар
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Київ, вул. Північна, 46
121.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Аптекар
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
42,60
грн
Віталюкс
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
42,60
грн
Аптека вашої сім'ї
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
123.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Аптека гормональних препаратів
Київ, просп. Соборності, 4
126.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
126.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Прилуки, вул. Київська, 291-В
126.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Віталюкс
Київ, вул. Ревуцького, 9
128.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Аптека гормональних препаратів
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
129.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
129.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Аптека гормональних препаратів
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
129.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
63,00
грн
Мед-сервіс
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
129.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
Мед-сервіс
Київ, вул. Антоновича, 47-А
130.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ СПИНИ З МЕДВЕЖОЮ ЖОВЧЮ 75 мл №1
Еліксир
47,70
грн
