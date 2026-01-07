Київ
Про товар
Ціни
Крем-бальзам від синців та ударів Sos (Cream-balsam from bruises and shots Sos)
Крем-бальзам від синців та ударів Sos (Cream-balsam from bruises and shots Sos)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 38 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
59,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,50
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
6.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
6.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 19
6.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,50
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
8.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
9.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,80
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню