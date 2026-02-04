Кривий Ріг
Крем-бальзам від синців та ударів Sos (Cream-balsam from bruises and shots Sos)
Кривий Ріг
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Південне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
224.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
243.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
243.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
243.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
243.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
244.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
244.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
244.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
244.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
245.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
245.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
245.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
245.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
245.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
246.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
255.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
256.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
257.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
258.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,50
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
259.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
