Крем-бальзам від синців та ударів Sos (Cream-balsam from bruises and shots Sos)
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Південне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
355.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
374.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
374.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
374.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
375.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
375.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
375.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
375.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
375.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
376.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
376.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
376.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
376.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
376.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
376.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
376.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
377.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
57,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
386.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
387.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
59,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
387.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД СИНЦІВ ТА ЗАБОЇВ серії "SOS" 75 мл №1
Еліксир
56,80
грн
Забронювати
