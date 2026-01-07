Київ
Крем-бальзам Гірський еліксир нафталановой

Крем-бальзам Гірський еліксир нафталановой

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ НАФТАЛАНОВИЙ "ГОРНИЙ ЕЛІКСИР" 75 г №1
Еліксир
45,00 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ НАФТАЛАНОВИЙ "ГОРНИЙ ЕЛІКСИР" 75 г №1
Еліксир
45,00 грн
ГоловнаКошикОбране