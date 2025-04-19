Активен крем-бальзам з екстрактом кінського каштану (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
6.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир