Активен крем-бальзам з екстрактом кінського каштану (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,04
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,15
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,60
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,83
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,53
Економія при броні: -3,33 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
116.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,43
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
124.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,05
Економія при броні: -2,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10
129.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,49
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
140.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,50
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
140.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,96
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
214.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
223.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
223.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Южне, просп. Миру, 13/5
223.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
224.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
243.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
243.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
243.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
243.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
244.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир