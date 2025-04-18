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Активен крем-бальзам з екстрактом кінського каштану (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Активен крем-бальзам з екстрактом кінського каштану (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Харків
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
187.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,41
Економія при броні:
-3,21 грн
49,20
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
187.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,35
Економія при броні:
-2,15 грн
49,20
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
194.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,55
Економія при броні:
-2,35 грн
49,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
196.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,11
Економія при броні:
-1,91 грн
49,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
257.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,87
Економія при броні:
-2,67 грн
49,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
282.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,91
Економія при броні:
-2,71 грн
49,20
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
297.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,59
Економія при броні:
-2,39 грн
49,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
311.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,56
Економія при броні:
-3,36 грн
49,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
314.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,10
Економія при броні:
-2,90 грн
49,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
319.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,80
Економія при броні:
-3,60 грн
49,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
330.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,33
Економія при броні:
-2,13 грн
49,20
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
412.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
50,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
524.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
35,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
533.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
35,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
533.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
36,10
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
533.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
35,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
534.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
35,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
549.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
35,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
550.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
35,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
550.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
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