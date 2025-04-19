Активен крем-бальзам з екстрактом кінського каштану (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,39
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,22
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,85
Економія при броні: -3,65 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
32.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,83
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
72.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,71
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
107.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,33
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
120.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,13
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
131.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
51,93
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
135.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,55
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
138.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,62
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
345.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
354.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
354.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
354.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
355.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
363.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
52,73
Економія при броні: -3,53 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
374.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
374.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
374.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
375.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ КІНСЬКОГО КАШТАНУ 75 мл №1
Еліксир