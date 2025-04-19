Активен крем-бальзам з екстрактом гінкго білоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
6.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 8-Б
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир