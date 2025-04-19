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Активен крем-бальзам з екстрактом гінкго білоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Активен крем-бальзам з екстрактом гінкго білоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Львів
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Доступно в 3 аптеках у Львів
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Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
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В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
113.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
114.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
137.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
139.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
155.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
160.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
38,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
162.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Вільде, 2
164.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
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Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
181.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
181.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
184.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
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