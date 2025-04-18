Київ
Про товар
Ціни
Активен крем-бальзам з екстрактом гінкго білоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Активен крем-бальзам з екстрактом гінкго білоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Доступно в 42 аптеках у Київ
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
Забронювати
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
50,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Німанська, 6
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
50,50
грн
Забронювати
Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
5.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
39,50
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
5.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
35,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 8
6.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
50,50
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню