Активен крем-бальзам з екстрактом гінкго білоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
82.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
107.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
108.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир