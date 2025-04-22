Активен крем-бальзам з екстрактом гінкго білоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
116.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 46
121.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
121.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ ГІНКГО БІЛОБА 75 мл №1
Еліксир