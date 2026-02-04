Запоріжжя
Крем-бальзам Псорілам з кембрійською глиною (Cream-balsam Psorilam)
Крем-бальзам Псорілам з кембрійською глиною (Cream-balsam Psorilam)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
83,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
0.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
85,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
2.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
92,50
Економія при броні:
-4,70 грн
87,80
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
83,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,40
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
4.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
85,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
6.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
85,00
грн
Народна аптека
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
7.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
7.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
7.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
83,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
7.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
