Миколаїв
Крем-бальзам Псорілам з кембрійською глиною (Cream-balsam Psorilam)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
1.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 18/1
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А/1
5.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
5.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/24
6.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
6.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
13.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 142-Н
63.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
91,90
Економія при броні:
-0,90 грн
91,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
68.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
79,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Південне, вул. Хіміків, 27-Г
77.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Південне, вул. Шевченка Тараса, 19-Е
77.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
79,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Південне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
78.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
79,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
82.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
99.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
100.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
79,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
100.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
100.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
79,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
100.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
100.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
76,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
100.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
79,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
101.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
101.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
79,00
грн
Забронювати
Показати більше
