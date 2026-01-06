Київ
Крем-бальзам Псорілам з кембрійською глиною (Cream-balsam Psorilam)

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Львів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
93,42
Економія при броні: -4,96 грн
88,46 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
91,50
Економія при броні: -2,90 грн
88,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 3
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
91,50
Економія при броні: -2,90 грн
88,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
67,80 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
5.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
91,50
Економія при броні: -2,90 грн
88,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
95,00
Економія при броні: -6,40 грн
88,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Рудне, вул. Лесі Українки, 16-Д
9.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
94,40
Економія при броні: -0,90 грн
93,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, вул. Січових Стрільців, 1
33.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
95,20
Економія при броні: -4,40 грн
90,80 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
53.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
92,80
Економія при броні: -2,00 грн
90,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Рогатин, вул. Франка Івана, 1
64.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
91,50
Економія при броні: -0,90 грн
90,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9-А
64.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
91,50
Економія при броні: -0,90 грн
90,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
91,50
Економія при броні: -0,90 грн
90,60 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Бережани, вул. Руська, 7
79.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
113.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
113.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40 грн
