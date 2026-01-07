Київ
Крем-бальзам Псорілам з кембрійською глиною (Cream-balsam Psorilam)
Крем-бальзам Псорілам з кембрійською глиною (Cream-balsam Psorilam)
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
88,50
Економія при броні:
-4,90 грн
83,60
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
90,90
Економія при броні:
-2,30 грн
88,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
