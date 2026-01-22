Дніпро
Крем-бальзам Псорілам з кембрійською глиною (Cream-balsam Psorilam)
Крем-бальзам Псорілам з кембрійською глиною (Cream-balsam Psorilam)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
0.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
94,50
Економія при броні:
-2,80 грн
91,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
0.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
0.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
0.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,50
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
0.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
1.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
83,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
2.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
92,50
Економія при броні:
-0,90 грн
91,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
94,50
Економія при броні:
-2,80 грн
91,70
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
80,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,50
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 16
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
92,20
Економія при броні:
-0,90 грн
91,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
92,30
Економія при броні:
-4,74 грн
87,56
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Забронювати
