Крем-бальзам Псорілам з кембрійською глиною (Cream-balsam Psorilam)
Крем-бальзам Псорілам з кембрійською глиною (Cream-balsam Psorilam)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Чернігів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
92,30
Економія при броні:
-0,90 грн
91,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 74
2.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 194
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
83,95
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 194
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
92,30
Економія при броні:
-1,30 грн
91,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Коваленка Володимира, 142
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
79,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
92,30
Економія при броні:
-0,90 грн
91,40
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-А
111.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
114,40
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
83,00
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
89,40
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ПСОРІЛАМ" З КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ 75 мл №1
Еліксир
83,95
грн
