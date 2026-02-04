Кривий Ріг
Крем-бальзам Мурав'євіт
Крем-бальзам Мурав'євіт
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Химиченка Олександра, 1
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
59,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 27
98.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
99.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
107.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
113.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
115.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
123.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
127.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
130.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
