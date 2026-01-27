Харків
Крем-бальзам Мурав'євіт
Крем-бальзам Мурав'євіт
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
8.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
10.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
10.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
37.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
37.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
127.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
129.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
130.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
40,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
147.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
40,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
165.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
181.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
182.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
184.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
184.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
185.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
185.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МУРАВ'ЄВІТ" 75 мл №1
Еліксир
44,90
грн
Забронювати
