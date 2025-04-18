Золотий вус крем-бальзам з екстрактом сабельника
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
166.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
182.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
184.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир