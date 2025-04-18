Золотий вус крем-бальзам з бджолиною отрутою
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС" 75 мл №1
Еліксир