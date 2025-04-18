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Змійовіт крем-бальзам (Zmeevit cream-balsam)
Змійовіт крем-бальзам (Zmeevit cream-balsam)
Харків
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
400.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
78,10
Економія при броні:
-20,16 грн
57,94
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
400.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
81,40
Економія при броні:
-21,04 грн
60,36
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
403.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
81,70
Економія при броні:
-21,15 грн
60,55
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
524.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
46,20
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
533.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
41,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
533.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
533.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
41,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
549.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
45,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
550.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
45,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
550.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
551.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
45,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
551.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
45,80
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
552.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
48,60
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
552.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
552.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
46,60
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
552.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
47,50
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
552.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
41,70
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
553.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
45,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
553.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
45,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
553.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗМІЙОВІТ" 75 мл №1
Еліксир
47,50
грн
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