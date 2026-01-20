Київ
Крем-бальзам Антизапах (Cream-balsam Anti-smell)
Харків
(адресу не вказано)
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Еліксир
31,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
564.5 км
Еліксир
31,30
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
567.0 км
Еліксир
31,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
568.6 км
Еліксир
31,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
569.2 км
Еліксир
31,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
569.2 км
Еліксир
31,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
571.6 км
Еліксир
31,00
грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
572.9 км
Еліксир
31,00
грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
414.2 км
Еліксир
