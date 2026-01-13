Київ
Крем-бальзам Антигрибок для ніг (Cream-balsam Anti-fungus for foot)
Крем-бальзам Антигрибок для ніг (Cream-balsam Anti-fungus for foot)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
49,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
33.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
49,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
71.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
109.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 26
127.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
132.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
137.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
41,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
198.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
41,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
48,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
202.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
41,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
48,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 18/1
274.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИГРИБОК" 40 мл №1
Еліксир
42,00
грн
