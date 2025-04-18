Гірчичний бальзам зігріваючий
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
72,70
Економія при броні: -14,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми