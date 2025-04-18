Гірчичний бальзам зігріваючий
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
63,50
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Селянська, 24
4.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
63,50
Економія при броні: -4,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
72,70
Економія при броні: -14,10 грн