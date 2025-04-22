Гірчичний бальзам зігріваючий
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 23
4.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
59,85
Економія при броні: -1,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ріпки, вул. Свято-Миколаївська, 69
36.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 1
36.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
37.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" зігріваючий засіб 50 г №1
Георг Біосистеми