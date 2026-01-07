Київ
Крем Прекрасна шапочка + віт. С, Е, К, РР (Cream Прекрасная шапочка + vit. С, Е, К, РР)
Крем Прекрасна шапочка + віт. С, Е, К, РР (Cream Прекрасная шапочка + vit. С, Е, К, РР)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРЕКРАСНА ШАПОЧКА+віт. C, E, K, PP" дитячий 44 г №1
Аромат
20,60
-1,13 грн
19,47
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
20,60
-1,13 грн
19,47
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
23,70
-1,37 грн
22,33
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
2.4 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
28,40
-1,80 грн
26,60
грн
