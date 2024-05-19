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BABARIA КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ОЛІЄЮ НАСІННЯ КАНАБІСУ 200 мл - Київ (712757) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (4)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (5)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (2)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (2)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (2)
450,00 грн
Доброго здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2
Всього: упаковка (2)
450,00 грн