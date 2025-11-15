Київ
Крем дитячий від пелюшкового висипу
Крем дитячий від пелюшкового висипу
Вінниця
(адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
293,80
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Захисників Неба, 19/48
0.3 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
345,71
Економія при броні:
-16,77 грн
328,94
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
311,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
353,00
Економія при броні:
-24,73 грн
328,27
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 4
1.2 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
308,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 18.11 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
293,80
грн
Забронювати
