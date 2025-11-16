Київ
Крем дитячий від пелюшкового висипу
Крем дитячий від пелюшкового висипу
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
308,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
275,40
Економія при броні:
-8,26 грн
267,14
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
283,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
330,59
Економія при броні:
-13,74 грн
316,85
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
293,80
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 74
2.3 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
363,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
311,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
311,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
293,80
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
308,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 17
3.4 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
311,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
349,37
Економія при броні:
-56,78 грн
292,59
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 23
4.3 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
293,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.8 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
342,94
Економія при броні:
-50,82 грн
292,12
грн
Забронювати
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
275,40
Економія при броні:
-8,26 грн
267,14
грн
Забронювати
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
293,80
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
311,10
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
275,40
Економія при броні:
-8,26 грн
267,14
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
269,30
грн
Забрати 18.11 після 20:00
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
КАЛЕНДУЛА ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 75 мл №1
Weleda
275,40
Економія при броні:
-8,26 грн
267,14
грн
Забронювати
