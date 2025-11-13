Київ
Крем дитячий з пантенолом (Cream for kids with panthenol)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
38,30
грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
В містах поряд
Економ аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
38,30
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
165.2 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
38,30
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
172.8 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
184.5 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
185.2 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ЗАХИСНИЙ З ПАНТЕНОЛОМ 75 мл №1
Еліксир
42,90
грн
