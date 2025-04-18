Крем дитячий Чебурашка

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
18,00
Економія при броні: -0,54 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
20,90
Економія при броні: -5,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
4.3 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
20,90
Економія при броні: -5,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
5.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
20,90
Економія при броні: -5,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
5.7 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
20,90
Економія при броні: -5,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
5.7 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
20,90
Економія при броні: -5,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
7.5 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
21,30
Економія при броні: -5,53 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
7.7 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
18,00
Економія при броні: -0,54 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
8.0 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
20,90
Економія при броні: -5,38 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
19,61
Економія при броні: -0,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
8.4 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
20,90
Економія при броні: -5,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
20,90
Економія при броні: -5,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
9.1 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
21,10
Економія при броні: -5,45 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Корольова Академіка, 8
9.5 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
18,20
Економія при броні: -4,72 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
19,61
Економія при броні: -0,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
10.8 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
20,90
Економія при броні: -5,38 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
11.8 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дяченка, 10
14.4 км
КРЕМ ДИТЯЧИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ "ЧЕБУРАШКА" 44 г №1
Фітодоктор
20,90
Економія при броні: -5,38 грн