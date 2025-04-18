Бішофіт з екстрактом хвої (Bishofit with pine-needle)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
121,40
Економія при броні: -29,50 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
70,00
Економія при броні: -4,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
116,30
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
110,90
Економія при броні: -4,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
114,50
Економія при броні: -9,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
113,00
Економія при броні: -27,46 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 61
6.9 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
99,40
Економія при броні: -24,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
7.0 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
95,20
Економія при броні: -23,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
112,96
Економія при броні: -6,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.4 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
116,90
Економія при броні: -28,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
7.7 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
110,25
Економія при броні: -3,31 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
7.7 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
104,82
Економія при броні: -3,14 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
8.0 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
113,00
Економія при броні: -29,24 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
8.4 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
111,45
Економія при броні: -5,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
8.8 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
111,98
Економія при броні: -5,61 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
121,70
Економія при броні: -28,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
9.1 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
102,91
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
9.5 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
114,50
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
9.6 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
113,80
Економія при броні: -8,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г №1
Т.В.К. ГРУП
115,90
Економія при броні: -29,98 грн