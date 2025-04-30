Клоран шампунь з вівсяним молочком (Klorane gentle shampoo with oat milk)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 9
7.3 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
612,65
Економія при броні: -18,38 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
190.6 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
190.6 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
190.7 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
191.0 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
191.1 км
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 200 мл №1
П'єр Фабр Медикамент
КЛОРАН ШАМПУНЬ НІЖНИЙ З ВІВСЯНИМ МОЛОЧКОМ ДЛЯ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ флакон 400 мл №1
П'єр Фабр Медикамент