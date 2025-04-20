Зубна щітка дитяча Лакалут до 4 років
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
80,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
80,39
Економія при броні: -16,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
79,55
Економія при броні: -4,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
78,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
79,30
Економія при броні: -3,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
79,74
Економія при броні: -12,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
80,72
Економія при броні: -9,91 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
75,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
75,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
78,51
Економія при броні: -7,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
78,52
Економія при броні: -11,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
80,01
Економія при броні: -18,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
75,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
80,27
Економія при броні: -2,38 грн