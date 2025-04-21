Зубна щітка дитяча Лакалут до 4 років
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
78,83
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
77,96
Економія при броні: -16,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
80,36
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
80,16
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
78,08
Економія при броні: -16,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
78,77
Економія при броні: -13,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
80,62
Економія при броні: -15,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
77,64
Економія при броні: -16,14 грн