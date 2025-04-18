Зубна щітка дитяча Лакалут до 4 років
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 367 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
79,90
Економія при броні: -15,71 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
78,86
Економія при броні: -22,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
80,03
Економія при броні: -19,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
78,20
Економія при броні: -15,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
78,02
Економія при броні: -17,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
79,43
Економія при броні: -16,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
77,40
Економія при броні: -16,67 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ" №1
Натурварен