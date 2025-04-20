Зубна паста Сплат чорне дерево (Tooth paste Splat black wood)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
9.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
68.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
69.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
69.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
73.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
80.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
87.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
117.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
132.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
135.3 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
136.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
136.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
141.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Соборна, 13
143.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
151.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Златопіль, вул. Ринкова, 23
187.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
188.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
188.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group