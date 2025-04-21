Зубна паста Сплат чорне дерево (Tooth paste Splat black wood)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
40.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
41.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
52.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
68.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
100.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
249,60
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
109.8 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
112.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122
112.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
113.4 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Домбровського, 25-А
115.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 16
118.2 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
123.0 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
136.5 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
136.6 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
152.1 км
ЗУБНА ПАСТА серії "SPECIAL" "SPLAT (СПЛАТ) BLACKWOOD/ЧОРНЕ ДЕРЕВО" 75 мл №1
STS Holding Group